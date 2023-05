Où va l'OL ‍? Lauent Blanc alerte Textor

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Après le succès contre Reims samedi soir, Laurent Blanc s'est lâché devant la presse. Son avenir à l'OL révélé, il a questionné la future politique sportive du club. Il espère des signes clairs le plus rapidement possible.

Malgré son succès contre Reims 3-0, l'OL ne décrochera pas l'Europe la saison prochaine. Toutefois, ce succès démontre que le club lyonnais a enfin retrouvé l'élan nécessaire pour revenir au sommet. Fort d'une deuxième partie de saison impressionnante, l'OL est revenu tout proche des places européennes. Un réveil tardif mais concret, du en grande partie à l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc. Autant dire que plus d'un supporter lyonnais rêve de le voir rempiler l'été prochain et ainsi poursuivre sur sa lancée. Néanmoins, les choses ne sont pas aussi simples alors que l'OL a pris un virage net ces dernières semaines. Jean-Michel Aulas écarté, une nouvelle direction sportive va être nommée et celle-ci peut venir avec un nouvel entraîneur dans les valises.

Blanc veut connaître le projet et les ambitions de l'OL

Une crainte balayée par John Textor, lequel a affirmé vouloir continuer avec Laurent Blanc. Une parole pas forcément sûre après les évènements des dernières semaines. Heureusement, Blanc a confirmé qu'on lui faisait bien confiance pour la saison prochaine. « On m’a dit que je le serai (l’entraîneur de l’OL la saison prochaine). Donc je ne vois pas pourquoi à vous lire je suis dubitatif, ça me fait rire quand je vois ça. Après vous me direz que vous avez peut-être raison, je n’en sais rien moi […] J’ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Je suis retourné sur un banc et notamment à Lyon car j’avais envie, j’aime le foot, j’aime entraîner et progresser. Je pense que l’ère qui s’est terminée a été un succès grandiose. Mais il y a eu beaucoup de travail derrière […] Il faut déterminer les objectifs », a t-il lâché en zone mixte.

Laurent Blanc lâche ses vérités https://t.co/UAkaUFXSQk — Foot Mercato (@footmercato) May 27, 2023

Une sortie étonnante qu'il a prolongée par la suite. Blanc se projette déjà sur la saison prochaine et se montre impatient concernant le futur projet lyonnais. « Il y a plein de choses à savoir en ce qui concerne le groupe et les ambitions du club. Il faut vite plonger dedans. Quelles vont être les ambitions de l’OL dans le futur ? Quand je dis ça, je ne mets la pression à personne. Qui je suis moi pour mettre la pression au propriétaire. Il y aura de nouveaux propriétaires qui vont déterminer les objectifs, travailler avec des personnes, qui ont vu certaines personnes avec lesquelles ils ont dit qu’ils voulaient travailler. Je ne remets pas ça en cause. Écoutons-les, discutons, échangeons et on verra. Je pense que Monsieur Textor, comme il l’a dit à vous et à moi, veut remettre l’OL là où il était. Donc, soyons disponibles pour ce Monsieur, pour ces dirigeants et ceux qui vont construire l’équipe de l’année prochaine », a t-il confié avec franchise. Si John Textor tient ses promesses, il ne devrait pas tarder à répondre à Laurent Blanc dans les faits. Espérons pour l'OL et son entraîneur que cela sera en adéquation avec les ambitions et les résultats de la fin de saison actuelle.