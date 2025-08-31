« ‍On n'a jamais été stressé par le mercato ‍», l’OL n’a pas peur

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Malgré le départ de Georges Mikautadze, présent dans les tribunes du Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais a montré un superbe visage contre l'OM. Pour l'adjoint de Paulo Fonseca, l'OL peut compter sur des joueurs très solidaires et motivés.

Jorge Maciel, entraîneur-adjoint de l'OL présent sur le bord du terrain pendant la suspension de Paulo Fonseca, est venu s'exprimer sur Ligue 1+ après la victoire de Lyon contre l'Olympique de Marseille. L'occasion pour lui de dire tout le bien qu'il pensait de l'effectif actuel. « On n'a jamais été stressés par le mercato. Si on garde l'humilité et qu'on travaille avec cohérence, ça va le faire. On cherche encore des profils, on veut encore se renforcer, en attaque, en défense. Le plus important, c'est que les joueurs arrivent avec la même envie de travailler que les joueurs présents. Ce soir, il y avait beaucoup d'émotions, mais ça reste un match de football. On a bien maîtrisé nos émotions, on n'a pas concédé grand-chose », a remarqué avec plaisir l'adjoint de Paulo Fonseca, lequel s'apprête à revenir au bord du terrain.