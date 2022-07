OM contre OL, duel confirmé pour Nicolas Pépé

Dans : OL, OM.

Par Hadrien Rivayrand

Le mercato bat son plein en Ligue 1 et l'OM et l'OL ont quelques ambitions sur le marché des transferts. Le nom de Nicolas Pépé (Arsenal) circule du côté des deux Olympiques.

Depuis son arrivée à Arsenal en 2019 en provenance du LOSC contre un chèque de 80 millions d'euros, Nicolas Pépé alterne le bon mais surtout le moins bon. L'international ivoirien a souvent été blessé et son rendement n'a pas été forcément à la hauteur des investissements placés en lui. Auteur de 27 buts en 112 matchs disputés avec les Gunners, Nicolas Pépé n'est pas forcément dans les plans de Mikel Arteta, désireux de faire confiance à des joueurs plus jeunes et réguliers. En fin de contrat en 2024, Pépé possède encore une belle cote en Europe. En France, l'OL et l'OM sont intéressés par son profil et pourraient tenter leur chance.

Pépé vers un retour en Ligue 1 ?

Nicolas Pépé x William Saliba ✈️🇺🇸 pic.twitter.com/2gNkQeEKa2 — Connor Humm (@TikiTakaConnor) July 13, 2022

Selon les informations du Daily Mail, les deux clubs français envisageraient une arrivée de l'ancien Lillois pour renforcer leur secteur offensif. Estimé à 30 millions d'euros, Pépé ne sera en revanche pas bradé par Arsenal. Difficile d'imaginer l'OL et l'OM dépenser autant pour un joueur qui dispose également d'émoluments très élevés : 118 000 par semaine. Dans le dossier Pépé, le FC Séville est aussi intéressé et souhaiterait faire une offre à Arsenal de 18 millions d'euros. En Premier League, Leeds a aussi quelques regards tournés vers Nicolas Pépé pour remplacer Raphinha, parti au FC Barcelone. La concurrence s'annonce donc féroce pour l'OM et l'OL. Mais Pablo Longoria a un argument de taille, le fait que son club évoluera la saison prochaine en Ligue des champions. Une compétition que Nicolas Pépé n'a pas pu jouer sous les couleurs des Gunners. Reste à savoir si un prêt à Marseille pourrait le séduire, afin de relancer une carrière en perte de vitesse depuis son départ du LOSC. Avant de passer à l'action, l'OM devra néanmoins vendre certains joueurs. Alvaro Gonzalez et Kevin Strootman en font partie.