OM vs OL, duel confirmé pour Coquelin

Par Corentin Facy

Le duel à distance entre l’OM et l’OL se confirme dans le dossier de la signature de Francis Coquelin, le milieu de terrain de Villarreal.

En quête de renforts au milieu de terrain afin de compenser le départ de Boubacar Kamara à Aston Villa, l’Olympique de Marseille avait fait d’Axel Witsel une priorité au mercato. Malgré des négociations avancées avec l’international belge, ce dernier a fait le choix de l’Atlético de Madrid, qui tarde toutefois à officialiser ce deal. A ce poste, Pablo Longoria souhaite un joueur d’expérience alors que l’OM disputera cette saison la Ligue des Champions. C’est ainsi que le président marseillais a approfondi la piste Francis Coquelin, sous contrat jusqu’en 2024 avec Villarreal. Pablo Longoria apprécie le profil du joueur, demi-finaliste de la Ligue des Champions cette saison dans un rôle de titulaire sous les ordres d’Unai Emery. Déjà active sous Jorge Sampaoli, la piste Francis Coquelin semble toujours d’actualité après la nomination d’Igor Tudor pour succéder à l’entraîneur argentin. Il faut dire que Coquelin entrerait assez facilement dans le style de jeu du Croate et dans son dispositif tactique en 3-4-1-2.

Le nouveau coach de l’OM demande à ses équipes un pressing intense et une agressivité débordante à la récupération, deux caractéristiques qui collent avec les qualités de Francis Coquelin. Mais comme souvent en période de mercato, l’Olympique de Marseille doit faire face à la concurrence de l’Olympique Lyonnais dans ce dossier. En effet selon Bertrand Latour, journaliste pour la Chaîne L’Equipe, les deux clubs sont à la lutte dans le dossier Francis Coquelin. L’intérêt de l’OL peut néanmoins étonner car à ce poste, les Gones ont déjà recruté Johann Lepenant en provenance du SM Caen et bien sûr Corentin Tolisso, recruté libre après cinq ans au Bayern Munich. Reste maintenant à voir quel club fera le plus gros pressing pour s’attacher les services de Francis Coquelin. Marseille semble faire du recrutement d’un milieu défensif une priorité plus urgente tandis qu’à l’OL, le désir de Peter Bosz est de rapidement recruter un latéral gauche potentiellement titulaire après le départ d’Emerson. Laaziri a été recruté mais Lyon veut un joueur confirmé et vise prioritairement Nicolas Tagliafico un temps cité dans le viseur de… l’OM.