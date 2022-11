OM : Pau Lopez traumatisé, la Ligue des champions est trop dure

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Malgré des débuts compliqués sous le maillot de l'OM, Pau Lopez s'est peu à peu imposé comme une valeur sûre de l'effectif phocéen. L'Espagnol aurait néanmoins aimé aller plus loin en Ligue des champions.

Il y a quelques jours, l'OM subissait une nouvelle désillusion sur la scène européenne. Malgré de belles intentions collectives, les Phocéens s'inclinaient au Stade Vélodrome face à Tottenham et se retrouvaient éliminés de toutes les compétitions européennes. Un immense coup dur pour les hommes d'Igor Tudor. Pour Pau Lopez, qui a récemment pris du galon dans l'effectif de l'OM, le club phocéen méritait bien mieux en Ligue des champions. Selon lui, ce sont les détails qui auront fait la différence dans un groupe particulièrement homogène.

Pau Lopez, l'amertume éternelle

Il va falloir mettre en avant la première partie de saison qu’est en train de nous faire Monsieur Pau Lopez 😳 pic.twitter.com/fu2XnmorgX — Emmy ⚡ (@EmmyBineau) November 7, 2022

Lors d'un entretien accordé à La Provence, l'ancien portier de la Roma est revenu sur l'élimination de l'OM dès la phase de poules de la Ligue des champions. Un souvenir qui restera gravé à vie dans sa mémoire : « A la fin, il n'y a que de la déception. C'était la première fois que je jouais la C1. Et c'est peut-être la plus grosse déception de ma carrière. On méritait mieux. Le groupe était difficile, et les petits détails ont tout changé », a dans un premier temps livré Pau Lopez, qui n'oubliera également pas l'ambiance mise par le Stade Vélodrome contre Tottenham, malgré la défaite : « C'est incroyable, vraiment. C'est impressionnant. Le jour où je partirai d'ici, ce sera bizarre. Je sais que je ne retrouverai pas une ambiance à la hauteur de celle du Vélodrome. Les gens qui viennent au stade vivent pour l'OM, c'est extraordinaire. (...) Il faut profiter d'avoir la possibilité de jouer dans le plus grand club français ». En attendant, si Pau Lopez veut de nouveau goûter aux joies des soirées européennes, l'OM va devoir vite se remettre la tête à l'endroit et enchainer les victoires afin de revenir sur le podium. Cela passera pas une victoire ce dimanche soir sur la pelouse de Monaco en Ligue 1.