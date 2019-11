OM-OL : Quand les commentateurs d’OL TV lâchent les insultes

Dans : OL.

La tension était palpable autour du match OL-OM de dimanche dernier, et cela a causé quelques débordements, y compris verbaux.

Cela s’est vu sur les commentaires du match sur OL TV, la chaine du club rhodanien, qui rediffuse la rencontre un peu plus tard, mais utilise pour cela les commentaires en direct de ses journalistes. Et lors d’une fin de match tendue, en plus de tous les évènements qui ont eu lieu précédemment, les intervenants se sont lâchés quand l’OL essayait de revenir au score en fin de rencontre. Voyant que les ramasseurs de balle, qui portaient très mal leur nom, refusaient de récupérer ou de rendre les ballons aux joueurs lyonnais, les commentateurs se sont enflammés et sont allés assez loin dans leurs remarques.

Le plus drôle c'est le " enfoirés" lâché nature 🤣 pic.twitter.com/W9uvnZnURG — Kartel (@Kartelisla) 13 novembre 2019

« Il n’y a pas un ramasseur de balles qui donnent le ballon, c’est quoi ce sketch ? Oh, regarde moi ça… cet enfoiré là bas ! (…) on va aller lui tirer l’oreille à ce ramasseur de balle là-bas… » a déploré le duo d’OL TV, passablement agacé par les incidents qui ont eu lieu au Vélodrome, et pour qui le fait que les ramasseurs de balle mettent près de 20 secondes à renvoyer un ballon pour jouer un coup-franc a visiblement été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.