OM - OL : Pierre Ménès accuse Eyraud et Aulas du fiasco actuel

A sept journées de la fin de la saison 2018-2019, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, qui se croiseront bientôt au Vélodrome, ne semblent pas être dans une forme...olympique. Et si deux clubs phares de la Ligue 1 ne brillent pas vraiment actuellement, Pierre Ménès pense les présidents de l'OL et de l'OM ont une lourde responsabilité dans cette situation. Dans sa chronique pour un site de paris en ligne, le consultant de Canal+ est sans pitié avec Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud.

Car pour Pierre Ménès, les deux dirigeants se sont totalement ratés sur le plan de la communication, ce que Lyon et Marseille paient au prix fort. « Quelle est la source des problèmes de l’OM et de l’OL ? Dans les deux cas, je pense que c’est un problème de présidence. Il y a d’un côté un président qui est un peu trop novice, et probablement incompétent, c’est Jacques-Henri Eyraud. Il a sonné la fin de la récréation en disant que l’équipe était en fin de cycle il y a deux matches. Ce qui me paraît totalement aberrant comme annonce. De l'autre côté, Jean-Michel Aulas qui a force de vouloir faire joujou avec son club, joujou avec Genesio, a un peu emmené le club dans une situation délétère vis-à-vis de son coach et probablement vis-à-vis de son groupe. Même si attention, JMA n’est pas responsables des pitoyables prestations de ses joueurs contre Rennes en Coupe de France et contre Dijon. Il y a des comportement sur le terrain qui ne sont pas admissibles », explique Pierre Ménès, qui ne tape pas sur des seconds couteaux.