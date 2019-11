OM-OL : Le bus lyonnais défoncé, Aulas évoque une annulation du match

Dans : OL.

Comme lors des précédents passages de Lyon à Marseille, l’arrivée a été chaotique pour le bus lyonnais au Vélodrome. En effet, à l’approche du stade marseillais, le bus de la délégation rhodanienne a été pris pour cible, et deux vitres latérales ont explosé selon La Provence, et ce malgré le double vitrage et la protection renforcée. Des images visibles pour les journalistes présents sur place, comme l'atteste les photos ci-dessous. Parmi les vitres touchées, celle où se trouvait notamment Anthony Lopes, le gardien de l'OL.

De quoi mettre en furie Jean-Michel Aulas, qui a lâché ces quelques mots à l’arrivée de son équipe. « Plus jamais ça ! On est tombé dans un guet-apens. Si ça continue, on ne jouera pas… », a prévenu le président de l’OL, très excédé par cet évènement qui devient malheureusement récurrent lors de ce match.