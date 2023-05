OL contre OM, bataille à 30 ME pour un crack de Serie A

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Le prochain mercato estival promet d'être mouvementé dans certains clubs de Ligue 1. L'OL et l'OM se battent apparemment pour un crack de Serie A.

L'OL et l'OM ont toujours de fortes ambitions avant chaque début de saison. Les Gones déçoivent régulièrement et n'arrivent plus à jouer les premiers rôles en Ligue 1. Du côté des Phocéens, les saisons sont séduisantes mais le club ne passe pas le cap pour le moment, que ce soit sur la scène nationale ou européenne. Cet été, les deux équipes rivales auront donc quelques ambitions sur le marché des transferts. Un joueur attire particulièrement l'oeil : Luis Alberto. Le milieu de terrain de 30 ans est une valeur sure de Serie A et brille sous les couleurs de la Lazio. En froid avec son entraineur Maurizio Sarri, l'ancien de Séville pourrait être tenté par un départ dans les prochaines semaines.

L'OM et l'OL visent du très lourd

Encore sous contrat jusqu'en 2025 avec la Lazio, Luis Alberto ne sera en revanche pas bradé. Le Corriere dello Sport précise que le club romain ne le vendra pas pour moins de 30 millions d'euros. Un montant élevé pour les finances de l'OL et de l'OM. Cependant, John Textor et Pablo Longoria ont de beaux arguments à faire valoir et tout reste possible dans ce dossier XXL. En 42 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec la Lazio cette saison, Luis Alberto a marqué 6 buts et délivré 7 passes décisives. Aguerri au plus haut niveau, il pourrait apporter beaucoup aux Lyonnais et aux Marseillais, surtout si les Phocéens doivent passer par les barrages de Ligue des champions. Ce sera en tout cas un dossier très intéressant à suivre cet été en Ligue 1 hors PSG. Un PSG qui partira encore comme grand favori pour sa propre succession et qui veut aussi frapper fort sur le marché des transferts, notamment pour rassurer Kylian Mbappé et son clan.