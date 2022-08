OL : Zéro offre pour Aouar et Dembélé, un gros mensonge ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais l'a fait savoir à plusieurs reprises, après avoir signé plusieurs joueurs, le club doit désormais en vendre plusieurs. Les dossiers Aouar et Dembélé sont particulièrement sensibles.

Houssem Aouar et Mousse Dembélé ont plusieurs points communs, dont celui de jouer sous le maillot de l’OL, mais ils sont également entrés dans leur dernière année de contrat. Une situation qui le place évidemment dans une position de force face aux dirigeants lyonnais, Jean-Michel Aulas et John Textor n’ayant pas le souhait de voir partir ces deux joueurs pour zéro euro dans une saison. Tandis que Dembélé s’est vivement défendu de vouloir aller au bout de son contrat pour prendre une prime à la signature en 2023, Aouar se fait très discret alors que depuis des semaines on le dit proche du Betis Séville avec la possible venue de William Carvalho à Lyon dans le cadre de cette opération. Les jours passent et nous sommes désormais à un peu moins de 4 semaines de la fin du mercato. Et à en croire Bruno Cheyrou, il n’y a rien du tout concernant ces deux joueurs.

Aouar et Dembélé jusqu'en 2023 à Lyon ?

S’exprimant en marge de la victoire de l’Olympique Lyonnais contre l’AC Ajaccio, dans le match d’ouverture de la saison de Ligue 1, le patron de la cellule recrutement de l’OL a remis les pendules à l’heure concernant Houssem Aouar et Moussa Dembélé, même s’il ne nie pas que le club rhodanien souhaite trouver une porte de sortie honorable pour les deux joueurs. « Il ne reste plus qu'un an de contrat à Houssem Aouar et comme tous les joueurs dans cette situation, la question de son avenir est très ouverte. En cas d'offre, pour tous ces joueurs en fin de contrat dans un an, on réfléchira, mais il n'y a pas eu d'offre pour l’instant. Concernant Moussa Dembélé non plus. Après, il y a des intérêts, mais entre les offres et les intérêts, il y a une petite nuance. Ce sont des tops joueurs et s'ils restent avec nous, on sera ravi. S'ils ont d'autres opportunités, on étudiera ce qui se présente », a prévenu Bruno Cheyrou. Une prise de position qui est clairement stratégique à ce stade du mercato concernant deux joueurs dans une situation contractuelle très spécifique.