OL : Zéro départ au mercato, Rudi Garcia est clair !

Dans : OL.

Virtuellement leader de la Ligue 1 après son succès abouti sur la pelouse de Nice samedi, l’Olympique Lyonnais est sur une série incroyable.

Invaincus depuis 13 matchs en championnat, les hommes de Rudi Garcia peuvent viser un monumental exploit en fin de saison, à condition bien sûr de garder ce rythme effréné. La capacité de l’OL à maintenir ce niveau de performance dépendra en grande partie du mercato hivernal, alors que les potentiels départs de Memphis Depay, Moussa Dembélé voire Houssem Aouar sont parfois évoqués. Au micro de TF1, Rudi Garcia a évoqué les ambitions de l’OL sur le marché des transferts du mois de janvier. Et il est clair que pour le coach rhodanien, l’objectif est de conserver l’effectif en l’état. Le départ de Memphis Depay n’est, par exemple, pas d’actualité pour le moment…

« Si on va réussir à conserver Memphis Depay en janvier ? On a été pollué par le mercato estival, j'espère qu'on ne le sera pas par le mercato hivernal. Ce qui est certain c'est que Memphis est un joueur de classe mondiale et qu'on est beaucoup plus fort avec lui. Donc si on a des ambitions, il sera obligatoirement avec nous sur la seconde partie de saison » a lancé Rudi Garcia, lequel n’a pas manqué de rappeler à plusieurs reprises que l’agitation du mercato estival avait coûté de nombreux points à l’Olympique Lyonnais au début de la saison. Pour l’ancien coach de l’OM et de Lille, il est donc inenvisageable de voir des joueurs tels que Depay ou Aouar faire leurs valises au mois de janvier. Il est maintenant question de savoir si Juninho et Jean-Michel Aulas partagent la même vision des choses que Rudi Garcia.