Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a été relégué en Ligue 2 par la DNCG après son passage ce mardi, en attendant le résultat de l’appel. La faute à un John Textor trop confiant, et qui n’a pas appliqué les recommandations du gendarme financier.

Avant le passage de tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 devant la DNCG, le gendarme financier du football français avait annoncé haut et fort les règles. Cette saison, pas question d’inclure dans les budgets des hypothétiques droits TV qui sont encore inconnus, ni des transferts prévisionnels qui ne sont pas encore finalisés. Tous les clubs ont tenu compte de cette nouvelle donne… sauf l’Olympique Lyonnais. Mardi soir, la nouvelle est tombée et elle a logiquement fait l’effet d’une bombe. Dans l’attente du résultat de l’appel, le club détenu par John Textor est relégué en Ligue 2. Un énorme coup dur pour les Gones, qui en veulent terriblement à l’homme d’affaires américain au lendemain de cette annonce forte. Streamer très suivi par la communauté lyonnaise sur Twitch, Zack Nani n’en revient pas.

Il dénonce la stratégie lunaire de John Textor, ce dernier ayant inclus dans son budget des transferts prévisionnels de joueurs de Botafogo. Une erreur qui coûte cher à l’OL à présent. « Le pire avec Textor, c’est qu’on lui a dit ‘une consigne simple, pour le budget de l’année prochaine, que du concret, pas de l’hypothétique’. Ils ont fait 12 réunions, j’aimerais en voir le contenu. Cet abruti arrive devant la DNCG avec des promesses de ventes. Même Zack Nani, streamer et qui n’a pas accès aux comptes, même vous, savez qu’il ne fallait pas le faire. Mais lui, propriétaire de clubs, le fait quand même » a d'abord expliqué Zack Nani, fou de rage de voir que John Textor n'a pas respecté les règles fixées par la DNCG, avant de poursuivre.

Zack Nani enrage contre John Textor

« Ce qui rend fou, c’est qu’on est en Ligue 2 en attendant le résultat de l’appel, alors qu’il y avait encore des ressources. L’OL a encore des joueurs à vendre, il y avait encore des choses à faire. Mais ça n’a pas été fait parce qu’ils ont estimé que c’était suffisant. Juste pour une consigne pas comprise ou mal comprise. Ca veut dire qu’ils ont potentiellement détruit un club qui représente une ville et une région alors qu’il y avait encore des moyens de se sauver. Et lui il commençait à préparer les transferts de l’été avec Marinakis, 25 millions pour Danilo et 8 millions pour Turner. Pour aider son pote encore, c’est bien » a lancé, désabusé, le supporter de l’OL sur son compte X. Il va maintenant rester une ultime chance au club rhodanien, qui a officiellement confirmé qu’il allait faire appel. Mais cette fois, il faudra du concret pour sauver sa place en Ligue 1 et plus uniquement des paroles et des promesses.