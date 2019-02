OL : Yanga-Mbiwa bloqué par l’OL, il lâche une énorme accusation !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Placardisé par l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs mois, Mapou Yanga-Mbiwa doit se contenter de jouer avec l’équipe réserve des Gones. Une situation embarrassante pour tout le monde à l'OL, l’ancien défenseur de l’AS Rome percevant l’un des salaires les plus importants de l’effectif lyonnais. Un départ cet été serait donc bénéfique pour tout le monde, alors que Mapou Yanga-Mbwia a encore un an de contrat à Lyon. Mais selon le défenseur français, Jean-Michel Aulas le bloque, et empêche son départ. C’est ce qu’il a affirmé dans les colonnes de Lyon Capitale ce week-end… A n’en pas douter, cela risque de surprendre.

« Aujourd’hui je n’ai pas de rapports avec le coach et le staff. L’entraîneur a décidé d’une hiérarchie : j’étais le cinquième défenseur, puis un joueur est parti et j’étais le quatrième la saison dernière. Cette année, je ne suis plus dans la hiérarchie. C’est la direction et pas lui qui m’a dit qu’il ne comptait plus sur moi. Partir au plus vite, c’est mon souhait. Mais ça dépend du club. Je ne peux pas partir si le club me bloque. Et c’est le cas, on me bloque. Selon vous, est-ce que c’est logique qu’une personne qui n’a pas joué depuis un an, un an et demi, refuse autant de clubs, comme certains ont pu le prétendre ? Il y a eu des clubs qui étaient intéressés. Tout simplement, il y a eu des conditions contractuelles ou de départ qui n’étaient pas correctes. Si toutes les conditions ne sont pas réunies, c’est impossible pour moi de quitter le club… Oui, je gagne bien ma vie, mais cela ne suffit pas. Ça ne rend pas heureux. Moi, je veux jouer, je suis un compétiteur » a lâché un Mapou Yanga-Mbiwa, accusant clairement Jean-Michel Aulas de le retenir de force à l’OL. On attend la réponse du président lyonnais…