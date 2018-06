OL : Y.Fekir en passe de prolonger 3 ans à l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

L'an dernier, le 4 juillet précisément, Yassin Fekir, le jeune frère de Nabil, avait signé un premier contrat professionnel d'un an avec l'Olympique Lyonnais, mais pour l'instant on ne connaissait pas l'avenir de celui qui avait rejoint l'OL en 2015 en provenance de Vaulx-en-Velin. Agé de 21 ans, Yassin Fekir avait été annoncé en contact avec des clubs de L2 ou étrangers, mais selon Le Progrès, le milieu offensif dont la ressemblance physique avec son frère est frappante devrait signer un nouveau contrat avec l'Olympique Lyonnais.

« Pour le petit frère de Nabil, Yassin, en fin de contrat au niveau de sa formation, un contrat de trois ans serait dans l’air », précise le quotidien régional, sans en dire plus sur l'imminence ou non de cette prolongation à l'OL du frère cadet de Nabil Fekir et cela alors que d'autres sources affirment que Yassin Fekir serait sur le départ de Lyon. On va probablement rapidement en savoir plus puisque le contrat du milieu de 21 ans s'achève ce week-end.