OL ‍: Wolfsburg fait exploser le salaire de Kumbedi

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le départ de Saël Kumbedi est plus que jamais à l’ordre du jour à l’OL. Un accord a été trouvé entre le club rhodanien et Wolfsburg, qui tente maintenant de s’entendre avec le jeune latéral droit de 20 ans.

Titulaire à Lens lors de la première journée de Ligue 1, Saël Kumbedi a démarré sur le banc contre Metz samedi soir. En concurrence avec Ainsley Maitland-Niles pour le poste de latéral droit, l’ancien Havrais a montré de belles choses depuis son arrivée à l’OL, sans pour autant s’imposer de manière définitive comme un titulaire. Son match disputé à Bollaert il y a une semaine restera peut-être comme son dernier puisque comme indiqué plus tôt dans la journée, Wolfsburg et l’Olympique Lyonnais négocient le transfert du défenseur de 20 ans.

Wolfsburg propose un gros salaire à Kumbedi

OL : Kumbedi quitte Lyon, accord imminent https://t.co/1xzb8hoHC6 — Foot01.com (@Foot01_com) August 24, 2025

L’Equipe parle de son côté d’un accord total entre les deux clubs pour un prêt payant estimé à 1 million d’euros avec une option d’achat d’obligatoire de 6 millions d’euros et un pourcentage sur une éventuelle plus-value de 15%. L’issue de ce dossier repose à présent sur la décision de Saël Kumbedi, qui doit faire son choix en début de semaine. Wolfsburg sait comment s’y prendre pour convaincre le défenseur lyonnais. Et pour cause, le quotidien national révèle que le club allemand a proposé un salaire bien supérieur au joueur, en comparaison avec ce qu’il touche actuellement dans la capitale des Gaules. Malgré cette offre financière généreuse, Saël Kumbedi n’a pas encore tranché de manière définitive. Son choix définitif est attendu d’ici lundi ou mardi.