OL : Virer Bosz et prendre Laurent Blanc, il est effrayé

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'OL a décroché dans la course au podium à la Ligue 1, et Peter Bosz semble ne plus vraiment avoir des solutions. Pourtant l'effectif lyonnais n'est pas mauvais, mais l'entraîneur semble être perdu.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais se réveillent ce lundi avec un sérieux mal de crâne. La prestation de leur équipe préférée contre Lens ayant de quoi justifier ce malaise de plus en plus palpable autour des performances de l’équipe de Peter Bosz. Arrivé dans l’allégresse générale dans la capitale des Gaules en promettant un jeu alléchant, suite au départ de Rudi Garcia, le technicien néerlandais pourrait rapidement comprendre que son avenir n’est plus à l’OL. Même si Jean-Michel Aulas le soutient, cela se déchaîne contre Bosz. Au micro de RMC, Florent Gautreau a reconnu qu’il ne voyait pas l’expérience continuer bien longtemps, mais le journaliste estime que cette fois les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ne doivent pas se planter. Car si la rumeur qui envoie Laurent Blanc sur le banc de l’OL se confirme, alors le club rhodanien pourrait sombrer définitivement après bien des hésitations ces dernières saisons.

Laurent Blanc après Peter Bosz, attention danger à Lyon

Pour le membre de l’After Foot, le départ de Peter Bosz est une priorité absolue, mais Jean-Michel Aulas doit revoir la manière dont il envisage la désignation du successeur de l’actuel coach lyonnais. « Quand tu vois Peter Bosz qui s’enfonce dans son banc au bout de 10 minutes, et ses propos sur le penalty, tu sens que le gars est passé en mode défense pour durer quelques semaines de plus. Il n’y croit plus lui-même. Je pense que Lyon doit changer d’entraîneur, mais là encore sachant les erreurs commises dans l’histoire récente de l’OL, je pense qu’il faut faire des choses différentes qu’une idée à la Laurent Blanc. Aujourd’hui si tu as un bon entraîneur à Lyon, qui a des idées claires et des joueurs qui le suivent, tu dois déjà faire beaucoup mieux que ce que fait le club actuellement. Avant même de changer de directeur sportif, de responsable du recrutement, il faut changer d’entraîneur, car il y a un effectif qui doit permettre de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ça (…) Attention, car s’il y a un mauvais choix, l’OL va droit dans le mur », prévient Florent Gautreau, plutôt inquiet par la situation actuelle à l’Olympique Lyonnais. Et il n’est pas le seul.