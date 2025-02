OL ‍: Viré comme un malpropre, Lopes promet de tout balancer

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Mis à l’écart à l’OL, Anthony Lopes a passé six mois sans jouer avant de filer à Nantes lors du mercato hivernal. Mais le gardien portugais ne digère toujours pas le traitement que lui a infligé son club formateur.

La fin de l’histoire d’amour a été très douloureuse entre Anthony Lopes et l’Olympique Lyonnais. Après avoir passé 25 ans au sein du club rhodanien, le gardien portugais a fait ses valises cet hiver pour rejoindre le FC Nantes en tant que joueur libre. Un départ qui fait suite à une mise à l’écart douloureuse pour Lopes dans la capitale des Gaules. Désireux de faire de la place au nouveau titulaire Lucas Perri, l’OL a totalement écarté Anthony Lopes, l’éjectant du groupe pour les matchs et ne l’inscrivant pas sur la liste de joueurs qualifiés pour disputer l’Europa League.

👏 Les supporters de l'@OL n'ont pas oublié leur ancien gardien Anthony Lopes 🦁, parti au @FCNantes 🧤 !#OLTFC pic.twitter.com/MLv5MqD8De — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) January 18, 2025

Une fin d’histoire difficile qui a marqué le gardien historique de l’Olympique Lyonnais, comme il l’a fait savoir au média Carré sur YouTube. « Je sais pourquoi on voulait me faire partir. Je l’ai su tard, en octobre. Mais je garderais ça pour moi. La seule chose que je peux dire, c’est que moi, je peux me regarder dans une glace » révèle Anthony Lopes, encore remonté contre les dirigeants lyonnais et qui promet de tout dire un jour sur les conditions de son départ, avant de poursuivre.

« Je me sentais inutile. Je n'aurais jamais pensé qu'on en arriverait là avec l'OL. J’aurais pu perdre ma position de numéro 1 et tout tenter pour la récupérer par la suite. Sauf que je suis passé du numéro 1 à ne plus faire partie d'un groupe de match. Je n’étais plus dans la hiérarchie. J’étais un gardien d’entraînement » regrette le gardien du FC Nantes, qui a retrouvé le plaisir de jouer sous les ordres d'Antoine Kombouaré chez les Canaris, où il a débarqué cet hiver après avoir résilié son contrat avec l’OL. Mais cette fin d’aventure houleuse restera une vraie cicatrice pour Anthony Lopes, dont on attend maintenant qu’il en dise davantage sur les conditions de sa mise à l’écart sur les bords du Rhône.