OL : Vincent Duluc dénonce ce problème incroyable

Par Claude Dautel

Actuellement huitième de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais ne répond pas du tout à l'attente de ses supporters. Vincent Duluc, qui suit l'actu de l'OL depuis très longtemps, a une idée sur ce qui coince.

Avant de recevoir le RC Strasbourg ce samedi au Groupama Stadium, l’OL compte 14 points de retard sur l’OM, troisième du classement de Ligue 1 et à l’heure où l’on va franchir la première moitié de saison, on voit mal comment Lyon pourra avoir un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Le remplacement de Peter Bosz par Laurent Blanc n’a pas eu d’effet sur le classement du club de John Textor, et on voit mal comment le mercato d’hiver pourrait renverser la tendance. Au moment de se pencher sur le chevet du club dont il couvre l’actualité depuis de longues années pour le quotidien sportif, Vincent Duluc estime que le principal souci du club rhodanien est dans son organisation actuelle. Le journaliste fait un constat sans fioriture sur l’Olympique Lyonnais à ce stade du championnat.

L'OL est mal organisé et le paie au prix fort

Dans L’Equipe du Soir, Vincent Duluc n’a aucun doute sur ce qu’il se passe à l’OL depuis pas mal de temps. « Avec cet effectif-là, tu dois être troisième au pire, ce n’est pas possible d’être encore là. A un moment, oui les joueurs sont responsables. Un des problèmes à Lyon actuellement, c’est que les joueurs sont trop protégés ou pas assez mis sous pression. Il n’y a plus personne de foot dans l’organigramme pour mettre la pression. Bruno Cheyrou n’a pas cette légitimité, Ponsot ne peut pas le faire sur le foot, Jean-Michel Aulas ne le fait plus, alors que dans le temps Gérard Houllier et Bernard Lacombe pouvaient le faire. Il manque quelqu’un. Pour le faire, il faut un entraîneur, mais aussi quelqu’un du club », constate le journaliste, qui ne pense pas que Laurent Blanc peut sauver à lui seul la saison lyonnaise.