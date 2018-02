OL : Villarreal flaire l’exploit contre Lyon !

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

S’il veut atteindre son objectif rêvé d’être présent en finale de l’Europa League à domicile, l’Olympique Lyonnais va devoir se montrer solide à Villarreal.

Le club rhodanien a un petit matelas avec sa victoire 3-1 de l’aller, mais il faudra compter avec une équipe espagnole qui n’a plus rien à perdre, et a surtout montré au Groupama Stadium que le talent et l’animation offensive avaient de quoi faire mal à leurs adversaires. Alors, l’entraineur local, Javier Calleja, a bien fait comprendre que c’était l’heure ou jamais de réaliser l’exploit.

« Nous devons croire à la remontada. Croire est un premier pas. Mais nous allons devoir le montrer, jeudi, dès notre arrivée sur le terrain. Je ressens l'ambiance dans le vestiaire et c'est une ambiance de remontada. Tout le monde doit contribuer à cette atmosphère. Ce serait un jour historique. À l'entraînement, il y a cette croyance absolue que nous allons nous qualifier... Mais il y a aussi un adversaire qui peut nous rendre la tâche difficile », a souligné le coach de Villarreal, qui sait bien qu’en contre lors du match aller, l’OL avait fait très mal. Et qu’un but lyonnais compliquerait sérieusement la tache des Espagnols.