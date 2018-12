OL : Victoire pour Aulas, le choc Donetsk-OL sera délocalisé !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Dès la fin du match OL-Manchester City, mardi dernier, Jean-Michel Aulas avait fait part de son désir de ne pas jouer au Stade Métalist de Kharkiv le dernier et décisif match de Ligue des champion face à Donetsk. Non pas que le président de l'Olympique Lyonnais n'apprécie pas la ville ukrainienne, mais la décision des autorités du pays de placer cette région en état d'urgence inquiétait Jean-Michel Aulas, lequel constatait qu'en plus aucune compagnie aérienne ne voulait assurer le déplacement de Bruno Genesio et ses joueurs vers cette destination considérée comme étant à risque.

Même si l'on ne sait pas encore où aura lieu ce match dont le vainqueur sera qualifié pour les huitièmes de finale de la C1, on a appris ce lundi qu'il n'aurait pas lieu à Kharkiv. « Aucune rencontre de l'UEFA ne pourra se dérouler dans des lieux où la loi martiale est en vigueur. La rencontre entre le Shakhtar et Lyon ne va pas se dérouler à Kharkiv, mais nous ne savons pas encore où », a indiqué à l’Agence France Presse, Giorgio Marchetti, le responsable des compétitions à l'UEFA. Une réunion téléphonique toujours prévue mardi entre l'UEFA et les deux clubs devrait permettre de fixer définitivement l'endroit où se jouera ce Donetsk-Lyon.