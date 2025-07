OL ‍: Veretout zappe l'entrainement et vide son casier

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

L’Olympique Lyonnais poursuit le dégraissage de son effectif sur ce mercato estival. Après avoir apporté des fonds en appel devant la DNCG, le club rhodanien débute sa cure d’austérité. Dans cette optique, Jordan Veretout va s’engager du côté d’Al-Arabi.

L’Olympique Lyonnais va vivre un été unique pour préparer la saison prochaine. Le club rhodanien va entamer la réduction de sa masse salariale après son appel devant la DNCG. Michele Kang, la propriétaire du septuple champion de France ne veut plus de salaire au-dessus de 200 000 euros mensuels. Dans ce cadre, plusieurs joueurs sont invités à quitter le club sur ce marché estival. Après Alexandre Lacazette, un autre joueur expérimenté va quitter le Rhône. Arrivé en septembre dernier en provenance de l’OM, Jordan Veretout ne va pas s’éterniser dans l’hexagone. L’ancien joueur de la Roma va s’envoler pour le Moyen-Orient après une année mitigée sur les bords du Rhône. La saison passée, l’ancien nantais a disputé 38 matchs toutes compétitions confondues pour deux réalisations et une passe décisive.

Direction le Qatar pour Veretout

🚨Jordan Veretout est à un pas d’Al-Arabi SC 🇶🇦 Négociations avancées entre l’OL et le club du Qatar. Dénouement imminent. Veretout ne s’est pas entraîné avec les Gones ce jeudi.



🔹Le montant du transfert ne sera pas élevé mais Lyon va économiser un salaire important.



➡️ Le… pic.twitter.com/ZVQ9ufC5Un — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 17, 2025

Selon RMC Sport, l’international français (six sélections) va quitter l’OL pour s’engager du côté d’Al-Arabi au Qatar. Toujours selon la radio sportive, le milieu de terrain a trouvé un accord pour un contrat de deux ans pour le club de Doha. RMC précise que l’OL est en négociations avancées avec le club qatari. À 32 ans, Jordan Veretout va donc découvrir un nouveau championnat. L’indemnité de transfert ne sera pas très importante. L’objectif pour l’OL est d’économiser un gros salaire en vue de la saison prochaine. Pour rappel, l’ancien de l’OM avait le cinquième plus gros salaire du club avec 300 000 euros brut mensuels. Preuve du départ imminent, le joueur ne s’est pas entraîné ce jeudi avec le groupe. L’officialisation ne devrait plus tarder.