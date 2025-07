OL ‍: Veretout c'est fini, il va remplacer Verratti au Qatar

Dans : OL.

Par Claude Dautel

On l'a appris lundi, Marco Verratti a quitté le club qatari d'Al-Arabi pour signer avec Al-Duhail. Mais c'est un autre joueur qui arrive de Ligue 1 pour succéder au milieu italien.

Les quelques supporters lyonnais présents lundi pour apercevoir la reprise de l'entraînement ont constaté que Jordan Veretout n'était pas là. Selon la version officielle de l'Olympique Lyonnais, le milieu de terrain de 32 ans était absent pour des motifs personnels. Mais, à en croire des médias qataris, le joueur de l'OL est surtout en passe de s'engager avec le club d'Al-Arabi, qui s'est classé neuvième du dernier championnat du Qatar. Marco Verratti, qui évoluait avec cette même formation, n'ayant pas été prolongé, et ayant finalement choisi de signer avec Al-Duhail, vice-champion du Qatar, les dirigeants d'Al-Arabi ont pensé à Jordan Veretout pour remplacer le joueur italien arrivé du PSG.

Veretout proche de débarquer au Qatar

A un an de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Jordan Veretout sait que les dirigeants de l'OL ne comptent plus sur lui, notamment parce qu'ils sont contraints de trancher dans le vif et de tourner le dos aux joueurs ayant les plus gros salaires, ce qui est le cas de Veretout. A Lyon, ce dernier touchait près de 300.000 euros par mois, et son très probable départ va déjà soulager les comptes de l'OL, même si le milieu de terrain n'a rien à se reprocher concernant la situation financière du club rhodanien. Il faut désormais savoir si Al-Arabi versera une indemnité de transfert à l'Olympique Lyonnais, ou si l'OL a accepté de libérer son joueur sans réclamer la moindre indemnité afin d'éviter de lui payer des salaires supplémentaires.