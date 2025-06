OL ‍: Ventes, masse salariale, John Textor fait plier la DNCG

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le 24 juin prochain, l’OL sera devant la DNCG. Une date redoutée par les supporters lyonnais, même si John Textor a plusieurs cartes en mains pour éviter une lourde sanction selon Sidney Govou.

Interdit de recrutement et relégué en Ligue 2 à titre conservatoire il y a six mois, l’Olympique Lyonnais s’apprête à repasser devant la DNCG. Le 24 juin prochain, John Textor et le board rhodanien seront devant le gendarme financier du football français et l’enjeu sera colossal. L’homme d’affaires américain devra être en mesure de présenter des garanties nécessaires pour assurer la pérénité économique de l’OL et ainsi éviter de nouvelles sanctions, pouvant aller d’un encadrement de la masse salariale à une interdiction de recrutement et même pire, à une relégation administrative en Ligue 2.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais sont nombreux à s’inquiéter à ce sujet, mais ce n’est pas le cas de Sidney Govou. Même s’il n’a aucunement confiance en John Textor, le consultant du Progrès a confié dans les colonnes du quotidien régional qu’il était convaincu que l’OL allait passer sans encombre la DNCG cet été. « Je pense sincèrement que le club va passer la DNCG. Tu vas bricoler, vendre des joueurs, alléger ta masse salariale… Peut-être que je me fourvoie, mais on verra, c’est un des sujets sur lequel je suis le moins inquiet » a confié Sidney Govou avant de poursuivre.

Govou tape sur Textor mais ne craint pas la DNCG

« Tout est déstructuré. On n’a aucun projet sportif, personne ne parle. Or tu dois annoncer ce que tu vas faire sportivement. Je le dis depuis plusieurs années, le projet sportif est passé au second plan, même relégué très loin en ce moment » lâche-t-il. Et le consultant de Canal+ n’a pas manqué de taper sur la gestion de John Textor. « Ce qui me chagrine, c’est qu’on parle plus de l’extrasportif que de sportif pour un bilan global. Or, c’est bête à dire, mais la première activité d’un club, c’est le foot. S’il n’y a pas de stabilité au niveau sportif, ça ne peut pas marcher. Depuis plusieurs saisons, ce qui caractérise l’OL, c’est l’instabilité » a-t-il conclu. Malgré ce terrible constat, l’ancien buteur du club rhodanien reste convaincu que l’OL échappera aux sanctions de la DNCG dans plus de deux semaines. Les supporters lyonnais aimeraient être aussi optimistes, ils attendront quand même un peu avant d’être rassurés.