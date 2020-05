OL : Valbuena a retourné les fans à Lyon, il jubile

Dans : OL.

Joueur de l’Olympique Lyonnais entre 2015 et 2017, Mathieu Valbuena a mis un certain temps à s’adapter dans la capitale des Gaules.

Mais au bout du compte, l’ancien meneur de jeu de l’Olympique de Marseille était parvenu à s’imposer en devenant l’une des armes offensives du club rhodanien. Trois ans après son départ pour Fenerbahçe, celui qui porte désormais les couleurs de l’Olympiakos est revenu sur son passage à Lyon dans l’émission de la chaîne officielle du club, OL Night System. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international français (52 sélections) n’est pas peu fier d’avoir retourné les supporters lyonnais, sceptiques à son sujet lors de son arrivée à Lyon en 2015 en provenance du Dynamo Moscou.

« C’était un gros challenge pour moi, j’adore ça. Je savais que cela allait être très compliqué, que je serai attendu au tournant, qu’on serait exigeant avec moi. Les supporters n’étaient pas trop pour ma venue mais ils avaient été sincères avec moi et me l’avaient dit lors d’une discussion avec eux. Ma première saison a été un peu compliquée. Je n’étais pas satisfait de moi. Je voulais vraiment réussir dans ce club. J’ai travaillé et je suis toujours arrivé à mes fins dans tous les clubs dans lesquels je suis passé. Je savais la pression qui était sur moi mais j’avais les épaules pour ça, même si ce n’était pas toujours évident. Tout cela a été payant en faisant la meilleure saison de ma carrière en Ligue 1 » a indiqué Mathieu Valbuena, indiquant par ailleurs que le plus gros regret de sa carrière concernait précisément l’OL puisqu’il s’agit de l’élimination contre l’Ajax en demi-finale de l’Europa League. « On s’est peut-être dit qu’il fallait juste contrôler ce match à Amsterdam à l’aller et qu’on allait faire la différence chez nous. On a été mangés dans les duels, dans l’état d’esprit. Ça a été une grande désillusion ». Pour les supporters aussi…