OL : Vaincre à Lille ou mourir, il alerte Lyon

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais joue un match important ce dimanche soir à Lille. Au point même que ce choc peut être décisif pour l'avenir européen de la formation de Rudi Garcia.

Avant de se déplacer ce dimanche au Stade Pierre-Mauroy, Lyon compte six points de retard sur le LOSC et sept sur Rennes, l’actuel troisième de Ligue 1. Autrement dit, pour espérer encore finir sur le podium de notre Championnat l’équipe de Rudi Garcia doit s’imposer, ou au moins ne pas perdre. Pour Dominique Armand, il est évident que si l’OL s’incline dans le Nord, alors Jean-Michel Aulas pourra sportivement dire adieu à l’idée de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions via la Ligue 1. Le journaliste de Canal+ ne voit pas comment le club rhodanien pourra revenir alors qu’il ne restera plus que dix matchs à jouer.

Lors du Canal Sport Club, Dominique Armand a fait les comptes pour l'Olympique Lyonnais. « Je pense que s'il y a défaite de l’OL à Lille, le podium c'est terminé pour Lyon parce qu'il y aurait beaucoup de points de retard. 9 sur Lille et potentiellement 10 sur Rennes. Ce qui est un problème pour l’Olympique Lyonnais, c'est qu'il y a au moins ces deux équipes à doubler, cela fait beaucoup de conditions pour revenir », explique le journaliste, qui met donc une énorme pression sur Anthony Lopes et ses coéquipiers avant ce choc à Lille. L'Olympique Lyonnais, qui était sur une belle série avant la défaite face au PSG en Coupe de France, doit donc se relancer face au LOSC sous peine de lâcher encore un objectif majeur de sa saison.