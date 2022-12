OL : Urgence au mercato, Textor prêt à signer un gros chèque

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal risque d’être mouvementé à l’OL, en passe d’être racheté par John Textor et qui a besoin de renfort à certains postes.

Après le match nul contre Nice avant la trêve internationale, Laurent Blanc n’avait pas caché que le manque d’expérience en défense centrale était très préjudiciable à l’Olympique Lyonnais. L’entraîneur rhodanien apprécie Sinaly Diomandé et encore plus Castello Lukeba, mais les deux défenseurs de l’OL sont très jeunes et manquent d’expérience. Quant à Jérôme Boateng, il est blessé et affiche souvent ses limites lorsqu’il joue. Dès lors, il semble évident que la priorité du mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais est le recrutement d’un défenseur central expérimenté. A en croire les informations du Quotidien du Sport, Laurent Blanc et la cellule de recrutement lyonnaise tentent de trouver la perle rare qui colle au profil de joueur que recherche le staff de l’OL. Pour l’heure, le futur défenseur central de Lyon n’a pas été trouvé mais l’actuel 8e de Ligue 1 est prêt à mettre les moyens.

Un gros chèque pour un défenseur central cet hiver à l'OL ?

En effet, le média indique que si Lyon doit dégainer le chéquier cet hiver, ce sera sans doute à ce poste. Et afin de régler un problème récurrent des derniers mois, John Textor et Jean-Michel Aulas seraient prêt à y mettre les moyens. Un transfert supérieur à 10 millions d’euros est donc possible à l’Olympique Lyonnais cet hiver afin de trouver -enfin- un joueur d’expérience à aligner au côté du très prometteur Castello Lukeba. Ces derniers temps, le nom d’Alexander Djiku est ressorti. Mais le défenseur de Strasbourg, qui a disputé la Coupe du monde 2022 avec le Ghana cet hiver, n’a pas encore fait l’objet d’une offre officielle. Ce premier dossier du mercato sous l’ère John Textor sera d’ailleurs un bon moyen pour les supporters de jauger l’ambition de celui qui doit devenir le 19 décembre prochain le nouveau propriétaire de l’OL. Dans son dossier consacré au mercato lyonnais, le Quotidien du Sport évoque aussi le cas Moussa Dembélé et confirme la volonté de l’OL de vendre son attaquant, en fin de contrat dans six mois. En revanche, son éventuel départ sera compensé et si le nom de Memphis Depay a filtré, le Néerlandais demeure davantage un fantasme qu’une véritable piste pour le moment.