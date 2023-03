OL : Urgence absolue, seul Lacazette peut sauver Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Privé de son meilleur buteur Alexandre Lacazette, l’OL n’a pas réussi à concrétiser ses occasions face à Lorient dimanche après-midi (0-0).

Orphelin de son meilleur buteur, l’Olympique Lyonnais a déçu ses supporters, dimanche après-midi au Groupama Stadium face au FC Lorient. Malgré des occasions nettes de Cherki, Barcola ou encore Tolisso, l’OL n’a pas réussi à concrétiser sa légère domination. Un homme manquait à Laurent Blanc pour décrocher la victoire face aux Merlus, il s’agit bien sûr d’Alexandre Lacazette, l’homme aux 14 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison. « Avec un match comme ça où on ne concrétise pas, on pense tout de suite à Alex. On va essayer de le récupérer le plus vite possible » avouait d’ailleurs Laurent Blanc après la rencontre, comme pour avouer que l’OL était une équipe presque banale sans son meilleur joueur et capitaine. Dans son édition du jour, Le Progrès confirme la tendance et dresse un constat effrayant sur cet OL inoffensif en l’absence d’Alexandre Lacazette.

L'OL totalement orphelin de Lacazette

« Dimanche, l’ombre du capitaine a plané sur Décines, où l’équipe lyonnaise aurait eu bien besoin des services de son buteur maison pour faire trembler les filets de Lorient (0-0). À quatre jours du gros déplacement à Lille, Laurent Blanc espère le voir revenir au plus vite. Avec Alexandre Lacazette sur le terrain, la rencontre de dimanche face à Lorient (0-0) aurait connu, à coup sûr, un meilleur sort (0-0). Bien que rigoureuse, la défense bretonne n’était pas infaillible, et le nombre important de situations franches que l’OL a pu se procurer (17 tirs, 5 cadrés) l’a démontré » note Le Progrès, qui souligne par ailleurs que les départs de Tetê et de Toko-Ekambi pèsent lourd dans la balance des buts lyonnais. Et pour cause, le Brésilien avait marqué six buts en Ligue 1 cette saison tandis que le Camerounais avait trouvé le chemin des filets à quatre reprises. Au contraire, Cherki, Sarr ou encore Barcola sans compter Dembélé ne parviennent pas à prendre le relai d’Alexandre Lacazette, dont la présence est plus indispensable que jamais à l’OL.