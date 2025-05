OL ‍: Une vente officielle arrive, c'est une mauvaise affaire

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

L’Olympique Lyonnais va débuter l’un des matchs les plus importants de sa saison, celui contre la DNCG. Le club rhodanien va devoir convaincre les instances de poursuivre en Ligue 1 la saison prochaine. Cependant, John Textor va déjà perdre un peu d’argent sur un joueur.

Ce n’est un secret pour personne, mais Johann Lepenant va rester du côté du FC Nantes. Le milieu de terrain appartenant à l’Olympique Lyonnais va voir son option d’achat levée. Après un très bon début de saison, le jeune joueur de 22 ans est rentré un peu dans le rang à l’image des Canaris. Avec plus de 2221 minutes jouées cette saison, l’ancien joueur de Caen reste l’un des joueurs les plus utilisés par Antoine Kombouaré. Depuis la mi-saison, Nantes compte lever l’option d’achat. Ce dimanche le journal l’Équipe explique que Lepenant va signer un bail de quatre ans et quitter l’OL cet été.

Perte sèche pour Textor

FC Nantes. Mercato : Johann Lepenant va prolonger son aventure chez les Canaris (L’Équipe) #FCNantes https://t.co/NlwM3LZxIV — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) May 21, 2025

Acheté pour 4,25 millions d’euros à Caen lors de l’été 2022, Johann Lepenant n’a jamais pu trouver sa place au sein de l’Olympique Lyonnais. Le quotidien français précise que le FC Nantes va payer 2,5 millions d’euros pour s’attacher les services du jeune milieu de terrain français. Soit une perte sèche de 1,75 million d’euros pour l’OL entre l’achat et la vente du joueur formé à Caen. Une mauvaise nouvelle pour l’OL qui continue de perdre de l’argent et a été assez peu ambitieux au moment de fixer l'option d'achat du natif de Granville. Pour Nantes, le joueur pourrait incarner le renouveau du club avec le départ de Kombouaré. Cependant, le journal l’Équipe précise que Johann Lepenant est courtisé par des formations de Serie A. L’occasion pour Waldemar Kita de réaliser une plus-value immédiate sur le joueur et de jouer un mauvais coup à John Textor.