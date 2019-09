OL : Une surprise XXL signée Sylvinho pour relancer Lyon ?

Dans : OL, Ligue 1.

Après cinq matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues, l’Olympique Lyonnais est dos au mur. Tout autre résultat qu’une victoire à Brest ce mercredi à 19 heures serait considéré comme un échec pour la bande de Sylvinho. Et pour relancer son équipe, l’entraîneur brésilien a visiblement l’intention d’effectuer de nombreux changements. Selon les informations de L’Equipe, son système en 3-5-2, utilisé de manière ultra-défensive contre le Paris Saint-Germain, sera rangé en placard en l’absence de Marcelo. Dubois étant absent, c’est Rafael qui va former la défense avec Andersen, Denayer et Koné.

Mais la grosse surprise de cette composition probable se situe au milieu de terrain puisque selon le quotidien national, c’est le tout jeune Maxence Caqueret qui va débuter aux côtés de Tousart et de Reine-Adelaïde dans un système en 4-2-3-1. En attaque, Memphis Depay et Bertrand Traoré débuteraient finalement sur le banc au profit de Martin Terrier à gauche et de Maxwel Cornet à droite tandis que la confiance serait maintenue en Moussa Dembélé en attaque. Cinq changements par rapport au onze battu par le Paris Saint-Germain, Sylvinho n’y va pas avec le dos de la cuillère pour tenter d’inverser la situation et gagner (enfin) un match en L1, ce qui ne lui est plus arrivé depuis la deuxième journée et la réception du SCO d’Angers.