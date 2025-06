OL ‍: Une recrue demandée en urgence à Textor

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL ne sait pas encore ce qu'il en sera de son avenir proche. Le club rhodanien veut néanmoins tenter de se projeter en ciblant certains joueurs sur le marché des transferts.

A Lyon, le 24 juin prochain est attendu avec impatience. En effet, le club rhodanien passera à cette date devant la DNCG pour valider son budget. L'instance ne fera aucun cadeau au club de John Textor. Si ce dernier se veut rassurant, ce n'est pas forcément le même état d'esprit du côté des fans et observateurs de l'Olympique Lyonnais. Cependant, la vie continue et certains commencent déjà à se projeter sur le marché des transferts. Et un joueur de Botafogo plait beaucoup aux supporters des Gones : Jair Cunha.

Textor mis sous pression ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par $ JC•🎭 (@jaircunhaa_)

Ces dernières heures, le compte Média Gones a en effet soumis le nom du défenseur brésilien pour un recrutement futur à l'OL. Surtout après son gros match contre le PSG lors de la Coupe du monde des clubs : « L’OL doit au plus vite ramener Jair Cunha au club. Profil rare que je ne connaissais pas avant la CDM des clubs, bien qu’on en entendait que du bien. 1m95. Fort sur l’anticipation et bon balle au pied. 2 matchs, 2 victoires et qu’il est bon, j’ai été surpris. Niakhaté - Jair - Bah - Mata. Tu as une vraie concurrence qui s’installe. Tu peux très bien te retrouver avec une défense Niakhaté - Mata, qu’une défense Jair - Bah selon les performances de chacun. Ça nous ferait extrêmement de bien ». Pour rappel, Botafogo appartient à John Textor, également propriétaire de l'OL. Ces derniers mois, l'Américain n'avait pas hésité à faire venir des joueurs du club carioca vers le club rhodanien. Peut-être envisagera-t-il de tenter de nouveau le coup avec Jair Cunha, âgé de 20 ans et qui est promis à un bel avenir.