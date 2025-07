OL ‍: Une plainte déposée contre John Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Ayant au moins provisoirement tourné le dos à l'Europe, John Textor s'occupe désormais de Botafogo. Mais, le propriétaire de l'OL fait à présent l'objet d'une plainte d'un de ses soutiens financiers lors du rachat de Lyon.

Au moment où la DNCG se penche de nouveau sur les comptes de l'Olympique Lyonnais, et va déterminer l'avenir du club rhodanien, l'orage gronde au-dessus de John Textor. Clairement pointé du doigt pour sa gestion désastreuse de l'OL, dont l'homme d'affaires américain s'est servi pour aider Botafogo, John Textor fait l'objet d'une plainte déposée à Londres de la part d'un de ses partenaires en Angleterre, Iconic Sports, qui réclame 93 millions de dollars (79,4ME) au patron d'Eagle Football Group.

La société estime que John Textor n'a pas respecté ses engagements pris en 2022 lorsqu'il a pris le contrôle de l'Olympique Lyonnais. A savoir qu'Iconic avait investi dans l'opération, mais devait récupérer son investissement plus des intérêts si la fusion avec Eagle Football Group ne se faisait pas. La fusion ne s'étant pas faite, la société réclame donc de l'argent à Textor, qui refuse de le faire en attaquant à son tour son partenaire.

Textor a des soucis, il riposte

L'agence économique Bloomberg révèle qu'au lendemain de la plainte déposée à Londres contre John Textor, ce dernier a fait la même chose en Floride contre Iconic Sports. Le propriétaire d'Eagle Football Group affirme que son partenaire ne lui avait jamais dit qu'il avait dans ses actionnaires Piotr Aven, un homme d'affaires russe et ancien Ministre des affaires économiques extérieures de la Russie, dont les avoirs sont gelés depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La présence de Piotr Aven dans le tour de table d'Iconic Sports aurait abouti à un blocage total des banques, notamment la célèbre banque suisse UBS, qui devaient permettre ce deal et l'a donc fait échouer.

Les justices anglaises et américaines vont donc s'intéresser à ce dossier, et vont donc mettre le nez dans les comptes d'Eagle Football Group. Il n'est pas certain que cela soit une si bonne nouvelle que cela pour John Textor, même si ce dernier n'a aucun scrupule à accuser ses anciens partenaires et à refuser de rembourser l'investissement initial.