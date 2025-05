OL ‍: 70 millions d'euros perdus en une année ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique Lyonnais est en grande difficulté financière à cause d'une dette monstrueuse. Si John Textor est souvent accusé d'avoir trop dépensé, l'Américain a surtout subi des rentrées d'argent insuffisantes cette saison.

La différence entre la Ligue des champions et les autres compétitions européennes est criante sur le plan financier. L'Olympique Lyonnais s'en doutait avant la fin de cette saison mais il en a eu la confirmation ces derniers mois. La manne de la C3 a été insuffisante pour un club rhodanien en quête de liquidités. Malgré un beau parcours européen conclu en quart de finale contre Manchester United, l'OL n'a pas gagné suffisamment d'argent cette saison. Les résultats financiers récemment publiés par Eagle Football Group ont été sans appel.

Un chiffre d'affaires en baisse de 70 millions d'euros

En effet, les Gones ont subi une forte baisse de leur chiffre d'affaires sur un an. L'OL a perdu 28% sur la période, passant de 248,8 millions d'euros gagnés en 2023-2024 à seulement 178,7 millions d'euros un an après. Un écart surprenant quand on sait que les Lyonnais ne jouaient aucune coupe d'Europe en 2023-2024. L'aventure en Ligue Europa a quand même rapporté 69,1 millions d'euros en droits TV et en billetterie. Le site Sportune a révélé où Lyon avait laissé filer la majeure partie de cet argent.

Il y a d'abord la vente de la section féminine à Michelle Kang. Si l'opération avait rapporté de l'argent à Eagle et à John Textor, elle s'accompagne aussi d'un inconvénient. L'OL masculin ne touche plus de droits de licence en football féminin sur la ligne du produit de la marque. Ensuite, l'Olympique Lyonnais ne touche plus aucun revenu sur la LDLC Arena revendu à Jean-Michel Aulas. Enfin, le club rhodanien a gagné moins d'argent sur la vente de joueurs. Le précédent exercice prenait en compte la cession de Bradley Barcola pour 40,5 millions d'euros au PSG et le transfert de Castello Lukeba pour 30,5 millions d'euros à Leipzig. Autant dire que la possible qualification en Ligue Europa la saison prochaine sera fêtée très modestement dans les bureaux de la direction.