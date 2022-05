OL : Une pépite de L2, la piste alléchante au mercato

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Toujours en quête de jolis coups sur le marché des transferts, l’Olympique Lyonnais creuse une belle piste du côté de Caen en Ligue 2.

Après avoir recruté Romain Faivre en provenance de Brest lors du dernier mercato hivernal, le club rhodanien pourrait continuer à faire ses emplettes au sein du football français. En effet, selon les informations de L’Equipe, l’OL a coché le nom de Johann Lepenant. Arrivé à Caen en 2017 en provenance de l’US Granville, ce jeune milieu de terrain a franchi toutes les étapes à Malherbe jusqu’à se retrouver dans la peau d’un titulaire indiscutable à 19 ans à peine. Auteur de 34 matchs de Ligue 2 cette saison, Lepenant a délivré une passe décisive. Mais ce n’est pas au niveau des statistiques que le milieu normand a marqué les esprits, mais c’est plutôt pour son appétence pour la récupération et sa qualité de première relance. C’est donc pour combler son besoin d’avoir un milieu travailleur que Lyon envisage de passer à l’offensive pour Lepenant. Sous contrat jusqu’en 2023 avec son club formateur, il ne prolongera pas son bail. Donc si le club finaliste de la Gambardella… contre l’OL veut récupérer quelques millions d’euros, une vente lors du prochain mercato va s’imposer.

Lepenant en plus de Moussa Sissoko

Et comme annoncé le 18 avril, Caqueret prolonge à l’OL. Le club va officialiser cela la semaine prochaine.https://t.co/TXjIQtiB5S — hugo (@hugoguillemet) May 5, 2022

Après, rien ne dit que Lepenant va choisir de poursuivre sa carrière chez les Gones, sachant qu’il est également pisté par d’autres grands clubs européens, comme l'Atlético de Madrid ou Arsenal, ou des formations plus modestes en France comme Strasbourg. Car même si l’OL « est le plus en avance sur ce dossier » et que le joueur aura du mal à refuser le projet lyonnais, le club de Jean-Michel Aulas va tout de même devoir trouver un terrain d’entente avec Caen. Quoi qu’il en soit, Lyon commence à poser les bases de son futur mercato, avec également Moussa Sissoko (Watford) en ligne de mire. Un dossier toujours d’actualité sachant que les agents de l'international français ont récemment rencontré la direction de l’OL pour évoquer un possible transfert estival. En marge de ces dossiers externes, Lyon est également en train de finaliser la prolongation de Maxence Caqueret. Des bonnes nouvelles que les Gones devront améliorer sur le terrain en allant chercher une place européenne en L1 durant le sprint final. Sans quoi l’OL pourrait avoir du mal à donner un joli effectif à Peter Bosz en vue de la saison prochaine…