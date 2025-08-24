OL ‍: Une pépite argentine donne son accord à Lyon

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Avant la fin du mercato estival, l’Olympique Lyonnais espère réaliser une grosse opération en faisant venir Facundo Buonanotte, l’attaquant argentin de Brighton.

Ernest Nuamah étant abonné à l’infirmerie pendant quelques mois encore à cause d’une rupture des ligaments croisés du genou, le club rhodanien cherche toujours un ailier droit avant la fin du mercato. Si le prêt d’Adam Karabec en provenance du Sparta Prague semble être un joli coup, sachant que le Tchèque a déjà marqué son premier but avec l’OL lors de la victoire contre Metz samedi (3-0), la direction lyonnaise veut toujours recruter un attaquant titulaire. Depuis quelques jours, les recherches se poursuivent et le viseur lyonnais s’est arrêté sur Facundo Buonanotte. En quête d’un gaucher capable de jouer à l’intérieur de son carré en haut à droite, Paulo Fonseca a coché le nom de l'international argentin.

Buonanotte veut aller à Lyon…

INFO L'ÉQUIPE. Dans la quête d'un renfort offensif d'envergure pour occuper le côté droit, Lyon a convaincu l'international argentin Facundo Buonanotte. Mais Brighton souhaite pour l'instant le prêter en Premier League...

➡️ https://t.co/xY37M3yXku pic.twitter.com/4uYVppzt2h — L'Équipe (@lequipe) August 24, 2025

En manque de temps de jeu à Brighton, celui qui n’a pas été retenu dans le groupe pour les deux premières journées de Premier League a même décidé de rejoindre Lyon, comme l’explique L’Equipe. « Buonanotte a décidé de rejoindre Lyon. Il pense en effet que la manière de jouer de l'OL lui conviendrait parfaitement afin de poursuivre sa progression, et il est séduit à l'idée de cumuler du temps de jeu en Ligue Europa. Il pourrait également compter au club sur un soutien d'envergure, celui de Nicolas Tagliafico : les deux joueurs se connaissent bien, et ils sont représentés par la même structure d'agents (Stellar) », écrit Hugo Guillemet, spécialiste de l'OL pour L'Equipe.

… mais Brighton veut le prêter en Premier League

Sauf que le club de Brighton ne l'entend pas de cette oreille. Car si l’OL a réussi à convaincre le joueur de 20 ans de venir parfaire sa progression du côté du Groupama Stadium, les Gones n’ont pas encore trouvé assez d'arguments pour le club anglais. Après l’avoir prêté à Leicester la saison passée, Brighton « ne souhaite pour l'instant prêter son attaquant qu'en Premier League, afin de l'aguerrir ». Alors que Buonanotte est sous contrat jusqu’en 2028 avec l’actuel 18e de Premier League, Brighton n’est pas contre l’idée proposée par Lyon de le laisser en prêt d’un an sans option d’achat. Mais pour l’instant, l’OL n’a pas les faveurs du club anglais, qui sait que son attaquant est aussi pisté par Nottingham Forest ou le Borussia Dortmund. Deux clubs qui pourraient jouer un vilain tour à Lyon, qui va tout de même continuer de négocier avec Brighton pour tenter de faire venir sa priorité estivale avant la fermeture du mercato la semaine prochaine.