OL : Une offre multipliée par 10, Lyon craque et se plante

Dans : OL.

Pour tenter de conserver Pierre Kalulu, l'Olympique Lyonnais a fait un effort financier colossal. Mais cela ne suffit pas et l'AC Milan va rafler la mise.

Présent lundi dernier au Groupama Training Center pour la reprise de l’entraînement de l’Olympique Lyonnais, après trois mois de pause, Pierre Kalulu ne fera probablement pas de vieux os dans la capitale des Gaules. Car L’Equipe et Sky Sports Italia ont annoncé samedi que le jeune défenseur de l’OL allait se rendre dans les prochains jours à Milan afin de parapher son premier contrat professionnel avec les Rossoneri. Depuis des mois, Juninho négociait avec Pierre Kalulu, et ces discussions ont connu des hauts et des bas, mais cette fois la messe est dite. Et le coup fait très mal du côté de l’Olympique Lyonnais, car l’OL avait accepté de faire d’énormes efforts sur le plan financier pour conserver le défenseur formé au club.

Le quotidien sportif affirme ce dimanche qu’entre la première offre transmise à Pierre Kalulu pour qu’il s’engage avec Lyon et la dernière, l’OL a accepté de multiplier par 10 la proposition financière, s’alignant sur celle de l’AC Milan et représentant même « l’un des plus importants premiers contrats professionnels proposés par l’Olympique Lyonnais ». Mais le flou entourant son futur positionnement, Juninho le plaçant durablement au poste de latéral droit, tandis que Rudi Garcia était plus hésitant, et le discours flatteur du légendaire Paolo Maldini ont fini de convaincre Pierre Kalulu que son avenir était à Milan. Sauf coup de théâtre, le défenseur est attendu rapidement à Milanello pour sceller cet accord, Jean-Michel Aulas et son directeur sportif vont devoir digérer tout cela.