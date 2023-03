OL : Une offre flatteuse refusée, Barcola s’explique

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En pleine progression avec l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola a été récompensé par une première convocation en équipe de France Espoirs. L’attaquant polyvalent a en effet privilégié les Bleuets au détriment du Togo qui souhaitait l’intégrer chez les A.

Bradley Barcola avait peut-être bien fait de manifester son mécontentement à travers la presse. Déçu de son faible temps de jeu en première partie de saison, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais avait émis le souhait de partir en prêt cet hiver. Le Gone disposait de sérieuses touches en France avec Strasbourg, Metz, Nîmes ou encore Troyes, et même Saint-Gall en Suisse. Ses dirigeants s’étaient alors opposés à son départ, surtout après les sorties de Karl Toko Ekambi et du Brésilien Tetê.

De quoi ouvrir les portes du onze à Bradley Barcola qui, malgré son manque d’efficacité parfois souligné par Laurent Blanc, a logiquement gagné les faveurs de son entraîneur… et d’autres techniciens. Le Lyonnais a en effet reçu sa première convocation pour l’équipe de France Espoirs de Sylvain Ripoll. Le sélectionneur des Bleuets, après l’avoir lancé en fin de match contre l’Angleterre (défaite 4-0), l’a titularisé face à l’Espagne (0-0) mardi. Une fierté pour Bradley Barcola qui avait pourtant l’occasion de rejoindre la sélection A du Togo.

Barcola privilégie les Bleuets

« Oui j’ai déjà été approché par la sélection togolaise, a révélé le frère du gardien Malcolm Barcola (Tuzla) sur Canal+. Moi, il y a mon frère qui est déjà là-bas et qui a essayé de me pousser à rejoindre la sélection. J’ai surtout été très flatté d’être appelé en A là-bas. Mais pour le moment je suis vraiment concentré sur l’équipe de France Espoirs, j’espère faire l’Euro ici, continuer ici et le reste on verra bien. » Alors que sa carrière décolle à grande vitesse, l’attaquant de 20 ans peut prendre le temps de la réflexion.