OL : Une Europa League à 10 millions, Aulas applaudit

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le parcours sans faute de l’Olympique Lyonnais en Europa League est en train de payer.

Les joueurs de Peter Bosz n’avaient pas besoin de faire un gros résultat à Brondby ce jeudi soir, puisqu’ils étaient déjà assurés d’être premier de leur poule à deux journées de la fin. Mais ils se sont quand même imposés 3-1 dans la banlieue de Copenhague, histoire de montrer qu’ils prenaient cette compétition au sérieux. De quoi voir loin, même s’il y a encore un match à jouer face aux Glasgow Rangers au mois de décembre. Mais pour le moment, ce parcours parfait fait aussi les affaires du comptable de l’OL. Le Progrès s’est penché sur les éléments économiques de cette compétition, et si les primes n’ont absolument rien à voir avec ce que donne l’UEFA à chaque point marqué en Ligue des Champions, le total n’est pas négligeable. Bien au contraire.

Pour ses 5 victoires et sa place de vainqueur de groupe assurée, l’OL récupère ainsi 3,1 millions d’euros et une prime à 1,1 millions d’euros. Cette somme s’ajoute au moment de participation pour cette phase de poule, annoncée à 3,63 millions d’euros. En cas de succès face aux Ecossais début décembre, le montant dépasserait les 8,5 millions d’euros sur cette seule phase de poule. Cela sans parler de la billetterie qui a permis de compléter l’ardoise pour s’approcher des 10 millions d’euros. Une belle enveloppe qui pourrait bien évidemment grimper. Avec sa première place, l’OL se prépare confortablement aux 8e de finale et peut envisager d’aller encore plus loin. Et en Europa League, les primes s’accumulent au fur à et mesure que la finale approche. Un élément à prendre en compte pour le club de Jean-Michel Aulas, durement impacté par la crise puisque l’OL comptait énormément sur le remplissage de son stade pour rembourser ses emprunts.