OL : Une crise à Lyon ? Aulas reçoit un soutien imprévu

Actuellement 11e de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais n'est pas en position idéale dans la course à la Ligue des champions. Mais l'OL peut tout de même gagner de vrais trophées et ça change tout.

La quête d’une place en Ligue des champions semble désormais être le but ultime des clubs de Ligue 1, et cela même si une victoire ensuite en C1 paraît illusoire. Mais sur la plan budgétaire, l’épreuve reine est un tel bonus que les dirigeants des clubs majeurs n’ont que cet objectif en tête à chaque début de saison. Concernant l’Olympique Lyonnais, le fait de voir l’OL en sale position dans la course au podium suffit à qualifier l’année lyonnaise de mauvaise, alors même que l’équipe de Rudi Garcia est en course pour deux coupes nationales. Pour Thierry Marchand, évoquer le mot « crise » pour l’Olympique Lyonnais est tout de même incroyable à ce stade de la saison.

Le journaliste est totalement stupéfait de cette situation. « Ce n’est pas la crise à Lyon, d’abord il faut rappeler que l’OL évolue depuis deux mois sans ses meilleurs joueurs que sont Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde. Ce n’est pas tout à fait rien quand même. Mais plus globalement, il faut désormais se poser la question sur ce qui prime maintenant, à savoir les vrais trophées que sont les coupes nationales, où Lyon peut gagner, ou c’est le fameux trophée imaginaire inventé par Arsène Wenger qui est la qualification pour la Ligue des champions et qui représente donc désormais un trophée. C’est devenu le plus important, c’est bankable, et c’est celui qui prime. Pour moi non.... La saison passée, tout le monde se souvient de la victoire de Rennes en Coupe de France, mais personne ne se souvient qu’ils ont fini dixième de Ligue 1 », fait remarquer, sur la chaîne L’Equipe, Thierry Marchand, qui pense que l’Olympique Lyonnais aura réussi sa saison s’il gagne la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, deux épreuves où l’OL doit défier…le Paris Saint-Germain.