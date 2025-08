OL ‍: Une catastrophe de plus dans le dossier Dominik Greif ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnnais a fait de Dominik Greif, le gardien de but de Majorque, son favori pour remplacer Lucas Perri, transféré le week-end dernier à Leeds. Mais pour l'OL, tout se complique.

Il y a encore 48 heures, tout semblait se présenter sous les meilleurs auspices pour l'Olympique Lyonnais dans le dossier Dominik Greif, au point même que l'on annonçait la possible arrivée du gardien de but international slovaque dès lundi soir dans la capitale des Gaules. Cependant, il a rapidement été porté à la connaissance des supporters de l'OL que Lille avait la même idée concernant le gardien de but de Majorque, dont Olivier Létang ferait bien le successeur de Lucas Chevalier, en partance pour le Paris Saint-Germain. Mais, ce n'est pas tout. Car cette fois, c'est à Galatasaray que Dominik Greif est annoncé comme un possible titulaire dans les buts la saison prochaine. Si le club stambouliote pense à Ederson, le portier de Manchester City, et même à Gianluigi Donnarumma, en cas de départ du PSG, le gardien de but slovaque convoité par l'Olympique Lyonnais est sur la short-list des dirigeants de Galatasaray révèle le média sportif truc Efsane Fotospor.

L'OL n'est plus seul dans le dossier Greif

Ederson, Alisson ve Gigio Donnarumma derken Galatasaray'ın B planı da hazır. Antwerp'ten Senne Lammens ve Toulouse'tan Guillamue Restes gibi genç kalecilerle ilgilenen sarı-kırmızılıların Mallorca'dan Dominik Greif için de operasyon başlattığı bildirildi. pic.twitter.com/0UH61oDJow — Fotospor (@EfsaneFotospor) August 5, 2025

Faute de pouvoir faire signer Ederson et Donnaruma, Galatasaray a en effet coché les noms de Dominik Greif, pour qui Majorque réclame un peu plus de 4 millions d'euros, comme l'OL l'a d'ailleur déjà proposé. Et après avoir pensé à Senne Lammens (Anvers) et Guillaume Restes (Toulouse), le club entraîné par Okan Buruk a d'ores et déjà noué des contacts avec les dirigeants de Majorque afin d'envisager un possible transfert de Dominik Greif. Il est vrai que cet été, le mercato des gardiens de but est assez agité, et pas uniquement en Ligue 1. Une situation qui ne rend évidemment pas service à l'Olympique Lyonnais, où Paulo Fonseca a très ouvertement fait savoir qu'il attendait qu'on recrute un nouveau gardien de but après le départ de Lucas Perri vers la Premier League.