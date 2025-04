OL ‍: Une absence très remarquée pour fêter la victoire ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais est reparti du bon pied en Ligue 1, en mettant KO le Stade Rennais. De quoi remettre du baume au coeur des supporters de l'OL. Cependant, une absence a été remarquée au moment de fêter ce précieux succès.

L'ambiance n'était pas sinistre samedi soir au Groupama Stadium au moment du coup d'envoi du match face à Rennes. Les défaites à Manchester et à Saint-Etienne avaient donné lieu à une banderole assassine cette semaine à Décines, mais tout le monde était à bloc pour envoyer l'Olympique Lyonnais vers le podium de la Ligue 1. Et après la nette victoire (4-1) face au club breton, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ont même eu l'occasion de faire un tour d'honneur, l'OL pouvant fêter ce retour à la quatrième place au classement. Cependant, si la totalité de l'effectif a ainsi communié avec les supporters lyonnais, au retour de ce tour d'honneur, il y avait un absent très célèbre et qui confirme qu'une nouvelle révolution est en marche au sein du club de John Textor.

L'OL a fait un tour d'honneur, c'est le grand pardon

Si le trio composé de Matthieu Louis-Jean, Daniel Congré et Michael Gerlinger étaient au bord de la pelouse pour attendre les joueurs et les féliciter, nulle trace de Laurent Prud'homme. Tout comme dimanche dernier à Geoffroy-Guichard, le directeur général et homme fort, de l'Olympique Lyonnais, était absent. Une preuve de plus que John Textor a clairement décidé de mettre de côté celui qui avait remplacé Santiago Cucci l'an dernier. Pour l'ancien patron d'Eurosport et de L'Equipe, qui ne manquait jamais une rencontre de l'OL et adorait montrer son attachement au club, cela doit évidemment être un crève-cœur. Mais au sein de la planète Eagle Football Group, il n'y a aucune place pour les sentiments, Pierre Sage peut également en témoigner. Reste désormais à savoir qui remplacera Laurent Prud'homme à son poste, Michael Gerlinger, officiellement directeur global du football du Eagle Football Groupe et ancien du Bayern Munich, semblant être le grandissime favori.