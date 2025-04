L1 ‍: L'OL passe ses nerfs sur Rennes

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 31e journée

Groupama Stadium

OL-Rennes 4-1

Buts : Fofana (8e), Tolisso (25e), Lacazette (39e), Mikautadze (77e) pour l’OL ; Meité (50e) pour Rennes

Après une semaine et un derby chaotiques, l'OL s'est repris en écrasant Rennes 4-1. Une prestation séduisante qui permet aux Lyonnais de remonter à la 4e place.

Après les traumatismes Manchester et Saint-Etienne, l'OL devait relever la tête contre Rennes. Un adversaire qui ne lui réussit pas souvent mais c'était différent ce soir. Lyon prenait vite le contrôle du jeu et les buts s'enchaînaient. Fofana réalisait un superbe enchaînement crochet et frappe enroulée dans la lucarne rennaise. Puis, Tolisso prouvait que son genou allait bien avec une frappe précise dans les filets rennais. Même Lacazette, décrié en ce moment, s'offrait un but avec un missile dans les buts de Samba. Après la pause, l'OL baissait un peu de pied. Almada offrait un but à Meité avec une relance axiale directement sur le jeune joueur de 17 ans. Lyon tremblait un peu et Perri devait réaliser un bel arrêt sur une frappe de Blas.

🤩 | Le magnifique but de Georges Mikautadze ! 😳✨ #OLSRFC



👉 Suivez la rencontre ici : https://t.co/uHnUbT4jNE… pic.twitter.com/E39IIZinqy — DAZN France (@DAZN_FR) April 26, 2025

L'OL retrouvait un second souffle en fin de match avec l'entrée de Mikautadze. Grâce à un beau une-deux avec Cherki, le Géorgien parachevait le succès lyonnais avec un quatrième but précieux pour la différence de buts. Grâce à cela, l'OL prend la quatrième place à Nice à la différence de buts particulière. Avec 54 points, les Lyonnais reviennent à 1 point de Monaco, de l'OM et du podium. Rennes est 10e.