OL : Un titre à Lyon et retour en Italie, Garcia révèle son plan

Dans : OL.

Nommé entraîneur de l’Olympique Lyonnais en octobre dernier, Rudi Garcia garde une affection particulière pour la Roma. Un club qu’il espère retrouver plus tard dans sa carrière.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Rudi Garcia n’a pas été épargné ces derniers mois. Sans parler des critiques de la presse, l’entraîneur était devenu la cible des supporters à l’Olympique de Marseille. Avant de subir la rancune des fans de l’Olympique Lyonnais qui lui reprochent son passé marseillais. Du coup, le technicien est forcément touché par l’affection que les fidèles de la Roma lui portent encore. A tel point qu’un retour chez les Giallorossi fait partie de son plan de carrière.

« Revenir à la Roma ? Je suis très bien à Lyon. Donc j'espère continuer ici et faire de grandes choses, mais il ne faut jamais dire jamais, a répondu le coach des Gones dans un entretien accordé à Sky Sport. Un jour, je reviendrai à Rome, pas seulement pour voir des amis et la famille, ce serait vraiment beau. Mais pour le moment, je suis très bien à Lyon et j'espère y gagner quelque chose. Si j'ai été proche d'une autre équipe italienne ? Pendant mon passage à Rome, et même après, il y a eu des contacts, mais rien n'a abouti. J'ai repris mon parcours en France, à Marseille, et maintenant je suis à Lyon. » Pour rappel, le successeur de Sylvinho avait signé jusqu'en 2021.