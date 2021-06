OL : Un ticket Juninho-Cris sur le banc ?

Dans : OL.

Nommé pour le très long terme au poste de directeur sportif à l’Olympique Lyonnais, Juninho prépare l’avenir.

Il joue notamment gros avec la nomination de Peter Bosz, en qui il croit beaucoup. Mais c’était pourtant déjà le Brésilien qui avait été décisionnaire pour faire venir Sylvinho, qui n’a pas eu le temps de porter son projet de jeu, puis surprendre tout le monde en nommant Rudi Garcia, avec les résultats que l’on connait et la fin délicate entre les deux hommes. Même si la greffe venait à prendre avec le technicien néerlandais, les grands clubs ne gardent que rarement leur entraineur plus de deux ans. Juninho l’a déjà laissé entendre en coulisses, il a envie de devenir entraineur dans les années à venir. Son nom a même été cité quand il a été question de trouver le successeur de Rudi Garcia sur le banc lyonnais. Il faudra certainement attendre un peu pour cela, mais Juninho a fait un premier pas vers une arrivée sur le banc, puisqu’il s’est inscrit parmi les candidats pour le prochain BEF, le Brevet d’Entraineur de Football, dans la Ligue Auvergne Rhône-Alpes.

Une première étape vers le statut d’entraineur professionnel, même si ce diplôme n’autorise pour le moment qu’à diriger une équipe de R1. Il y a ensuite deux étapes, le DES puis le BEPF, pour être un coach autorisé à entrainer en Ligue 1. Ce BEPF, l’ancien compère de Juninho, Cris, vient de l’obtenir, lui qui a été nommé au Mans, en National. Le Policier s’est même entretenu près de deux heures avec Juninho sur Décines, afin de discuter certainement de leur parcours d’entraineur, révèle Le Progrès. Le quotidien régional va même plus loin, et n’écarte pas l’idée de Juninho, à savoir celle de former un duo avec Cris pour diriger l’OL, l’ancien défenseur ayant les diplômes pour cela. Une idée qui pourrait faire son chemin dans le temps, car pour le moment, c’est Peter Bosz qui a les diplômes et le poste à Lyon.