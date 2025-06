OL ‍: Un refus qui fait très mal à John Textor

Les chances de l’OL de conserver Nicolas Tagliafico sont de plus en plus faibles. L’international argentin a pris sa décision et sauf grosse surprise, le champion du monde ne prolongera pas son contrat à Lyon.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais le 30 juin prochain, Nicolas Tagliafico fait l’objet de multiples convoitises. De la part du club rhodanien d’abord, qui aimerait prolonger l’un des tauliers de son vestiaire. Dans la capitale des Gaules, la mentalité du champion du monde est louée et John Textor avait fait de sa prolongation l’une de ses priorités. Mais à moins d’un miracle, c’est bien vers un départ que se dirige l’ancien latéral gauche de l’Ajax Amsterdam. Une tendance confirmée par le journaliste spécialisé Nicolo Schira, qui explique que l’on s’oriente bien vers un départ de l’OL pour le joueur de 32 ans.

