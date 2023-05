OL : Un recruteur révèle les trois priorités du mercato

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Régulièrement alimenté par le centre de formation, l’effectif de l’Olympique Lyonnais sera probablement renforcé par des éléments extérieurs cet été. Un recruteur confirme la tendance et dévoile les trois postes que le club rhodanien a ciblés en priorité.

Lors d’un récent dîner avec le propriétaire John Textor, Laurent Blanc a été rassuré sur deux points essentiels. Pour commencer, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais devrait rester en poste la saison prochaine et diriger un effectif plus compétitif. Le technicien et son supérieur ont en effet évoqué la manière de renforcer un groupe jugé insuffisant pour atteindre les objectifs fixés. Une feuille de route a donc été dessinée selon le scout Mickael Marques, qui a révélé les trois postes ciblés par le club rhodanien.

« La priorité pour cet été, c’est un arrière droit et deux milieux, un plus défensif et l’autre plus créatif », a dévoilé le recruteur au média Lyon Foot. Rien de surprenant dans la mesure où Laurent Blanc réclamait déjà ce profil de sentinelle l’hiver dernier. Le coach des Gones attend aussi le remplaçant de Malo Gusto, seulement prêté par Chelsea. Quant au profil plus offensif dans l’entrejeu, ce besoin rappelle forcément le manque de créativité constaté depuis le départ de Lucas Paqueta.

Quelle place pour les jeunes ?

Il faudra tout de même veiller à ne pas barrer la route des jeunes issus du centre de formation, un atout important de l’Olympique Lyonnais depuis de nombreuses années. « L'OL peut compter sur ses jeunes qui poussent, comme Mohamed El Arouch qui est un diamant à polir, a rappelé Mickael Marques. Il faut utiliser à bien la formation pour gérer ses transferts. Cet accompagnement permet d’économiser facilement entre 10 et 15 millions d’euros par mercato. » Après le départ de l’ancien président Jean-Michel Aulas, le club dirigé par John Textor ne s’appuiera peut-être pas autant sur les produits de son académie.