OL : Un proche de Marcelo vend la mèche au mercato

En fin de contrat à l’issue de la saison, Marcelo ne devrait pas prolonger en faveur de l’Olympique Lyonnais.

Malgré un statut de titulaire indiscutable au côté de Jason Denayer, le Brésilien est plus que jamais en partance de l’OL. Et pour cause, le contrat de Marcelo prendra fin à l’issue de la saison et visiblement, les intentions des dirigeants rhodaniens ne sont pas d’offrir à son roc de 33 ans une prolongation. L’objectif des Gones à moyen terme est plutôt de faire de la place au prometteur Sinaly Diomandé, lancé dans le grand bain de la Ligue 1 par Rudi Garcia cette saison. Cela étant, Marcelo ne devrait pas avoir de mal à rebondir dès la saison prochaine au vu de ses bonnes performances depuis plusieurs mois. Et à en croire un proche de Marcelo interrogé par The Sun, une belle piste se confirme en Premier League…

« Plusieurs clubs sont intéressés, mais il y a eu un bon feeling avec West Ham la dernière fois qu'ils ont parlé. C'est une belle opportunité » a commenté ce proche du défenseur de l’Olympique Lyonnais, courtisé par les Hammers, qui voient là une belle opportunité de recruter un joueur solide à moindre coût. Reste maintenant à voir si l’OL se manifestera dans les prochaines semaines afin de proposer une prolongation de contrat à Marcelo. Si ce n’est actuellement pas la tendance, il convient de rester prudent dans la mesure où un départ de Jason Denayer à l’issue de la saison n’est pas à exclure. Et pour cause, le Belge enchaîne également les grosses prestations. Et au vu de son âge ainsi que de son statut d’international, il intéresse de nombreux cadors européens. Cet été, son nom a notamment été associé au Napoli de Gennaro Gattuso…