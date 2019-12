OL : Un problème Moussa Dembélé à Lyon ?

Dans : OL.

Après un début de saison plutôt réussi, Moussa Dembélé semble traverser un gros passage à vide avec l'Olympique Lyonnais. Le buteur de l'OL suscite bien des interrogations concernant ses performances actuelles.

Actuellement deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 (10 buts), à égalité avec Wissam Ben Yedder, Moussa Dembélé ne semble pourtant pas être dans la forme de sa vie. Vendredi soir, contre une équipe de Nîmes rapidement déplumée, Rudi Garcia a encore une fois fait confiance à l’attaquant arrivé du Celtic au mercato 2018, mais Moussa Dembélé a traversé la rencontre sans jamais se mettre en valeur, à l’inverse d’un Memphis Depay très convaincant…et buteur. Au moment de faire le bilan de cette victoire lyonnaise aux Costières, Nicolas Puydebois admet qu’il faut se poser des questions sur le cas Dembélé.

Et l’ancien gardien de but de l’Olympique Lyonnais de le faire. « Il a erré sur le terrain durant toute la rencontre, sans jamais peser sur la défense nîmoise. Incapable de conserver le ballon, et constamment à l’arrêt, il ne s’est procuré aucune occasion face à une équipe réduite à 9. C’est bien trop peu par rapport à ce qu’il est capable de faire, et c’est plutôt récurrent sur ses dernières sorties », constate, sur Olympique-et-Lyonnais, un Nicolas Puydebois qui n’est pas le seul à se demander si cette période délicate va durer pour Moussa Dembélé. La semaine prochaine, dans un match décisif contre Leipzig en Ligue des champions, l’international Espoirs aura une occasion en or de faire taire ceux qui doutent. Si c'est le cas, alors tout lui sera pardonné du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est une évidence.