OL : Un problème Jason Denayer ? Une vidéo fait le buzz !

Après la défaite de l'Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain, un montage vidéo fait le buzz chez les supporters de l'OL et cela concerne l'attitude de Jason Denayer.

Car durant cette rencontre entre le PSG et Lyon, très agréable à suivre pour les téléspectateurs, le défenseur du club de Jean-Michel Aulas a eu un comportement assez étonnant compte tenu de son rôle. Sur plusieurs séquences, Jason Denayer a en effet semblé être plus pressé de jouer le suppléant d'Anthony Lopes que de tenter de contenir un adversaire parisien. Et si l'on en croit un internaute, qui a compilé tout cela, ce n'est pas la première fois que l'ancien joueur de Manchester City, arrivé à l'Olympique Lyonnais lors du mercato 2018, a ce genre de comportement.