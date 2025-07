OL ‍: Un premier club paie 20 ME pour Mikautadze

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

En difficulté financière, l'Olympique Lyonnais risque de devoir vendre ses meilleurs joueurs et notamment Georges Mikautadze. Le Géorgien est convoité au mercato, notamment en Turquie où un club dégaine une première offre intéressante.

Dans une semaine, l'Olympique Lyonnais saura dans quelle division il évoluera la saison prochaine. Mais, peu importe la décision de la DNCG, l'heure ne sera pas à la joie côté rhodanien. En effet, l'OL devra se serrer la ceinture quoi qu'il arrive. Plusieurs valeurs sûres de l'effectif risquent de s'en aller comme Georges Mikautadze notamment. L'attaquant géorgien a brillé pour sa première saison chez les Gones. Sans être toujours titulaire avec Lyon, il a inscrit 17 buts toutes compétitions confondues. De quoi susciter bien des convoitises surtout avec la situation critique de l'OL en ce moment.

Galatasaray met le paquet pour Mikautadze

Si certains candidats attendent l'évolution du dossier lyonnais avant de faire une offre, ce n'est pas le cas de Galatasaray. Selon le média turc Milliyet, le célèbre club stambouliote entend proposer 20 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais dans les prochains jours. Un montant non négligeable pour Michelle Kang et l'état-major des Gones. Cette générosité s'explique d'abord par le fait que la demande émane directement d'Okan Buruk, entraîneur du champion de Turquie. Il est séduit par le profil de l'international géorgien et par ses performances récentes.

🎙️ @SuatUmurhan: Galatasaray'da Barış Alper satılırsa Mikautadze ihtimalinin güçleneceği bir transfer süreci işleyecek. pic.twitter.com/k1lDyPpnDT — A Spor (@aspor) July 6, 2025

Surtout, Galatasaray n'est pas sans savoir que son rival historique Fenerbahçe rôde autour de Mikautadze. L'agent de l'attaquant géorgien a déjà pris contact avec l'équipe entraînée par José Mourinho. Cette bataille turque peut faire l'affaire des Lyonnais sur le plan financier. Sur le plan sportif, c'est une autre histoire pour un jeune joueur désigné comme le successeur d'Alexandre Lacazette dans le futur. Mais, l'OL peut-il refuser une telle proposition avec sa dette ? Pas sûr, d'autant que cette somme de 20 millions d'euros a été évoquée récemment comme le prix de départ fixé par Lyon pour un potentiel départ de l'ancien Messin.