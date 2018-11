OL : Un premier accord entre Lyon et le Barça pour Ndombele

Dans : OL, Liga, Mercato.

Parmi les joueurs qui ont impressionné Pep Guardiola mardi, Tanguy Ndombele (21 ans) a réalisé un match plein face à Manchester City (2-2) en Ligue des Champions.

Précieux à la récupération, le milieu de l’Olympique Lyonnais a encore fait admirer ses prises de balle et ses passes vers l’avant. Le tout sous les yeux d’un représentant du FC Barcelone. En effet, Sport révèle la présence du dirigeant Ramon Planes au Groupama Stadium afin de superviser l’international français. Il faut dire que la cote de Ndombele ne cesse de grimper cette saison. A tel point que le Gone pourrait vite devenir la priorité du Barça dans les prochaines semaines.

Car au sein du club catalan, la priorité Frenkie De Jong ne fait plus l’unanimité pour des raisons financières. La faute à Manchester City et au Paris Saint-Germain qui font monter les enchères pour le milieu de l’Ajax Amsterdam. De plus, le président de l’OL Jean-Michel Aulas, toujours proche de son ancien joueur Eric Abidal, aurait assuré au secrétaire technique du Barça que Ndombele ne serait pas vendu avant la décision définitive des Blaugrana. En gros, Lyon donnerait la priorité au champion d’Espagne pour un joueur très convoité.